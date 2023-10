Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, cu puțin tima in urma, Ministerul Afecerilor Externe a anunțat ca patru cetateni romani se afla printre victimele teribilului accident din Italia care a avut loc seara trecuta la Mestre, langa Veneția. Cel puțin 20 de pasageri au murit dupa ce autocarul in care se aflau a cazut 15…

- Patru persoane au murit, luni dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un stalp, in Suceava. Victimele s-au stins din viața pe loc, iar autoturismul lor a fost distrus complet. Cei patru faceau parte dintr-un ansamblu folcloric.

- Accident teribil in județul Galați. Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un stalp. Polițiștii au aflat ca barbatul aflat la volanul autoturismului nu deținea permis de conducere.

- Un barbat a murit, iar alte cinci persoane, printre care doi copii, de 2 și 10 ani, au fost transportate la spital, dupa ce o mașina a intrat, duminica seara, intr-un gard in județul Suceava.

- Badanta moldoveanca a murit in Italia. Femeia a lasat in urma doi copii, informeaza Il Resto del Carlino, transmite rotalianul.com. Originara din Moldova, locuia in Italia de aproape 20 de ani, unde a lucrat ca ingrijitoare.

- O mașina in care se aflau doi copii și doi adulți a fost lovita de un tren, la nivel cu calea ferata. Cel care a alertat autoritațile a fost mecanicul locomotivei. Trenul circula pe ruta Suceava-București, iar martorii susțin ca șoferul autoturismului nu ar fi oprit la trecerea cu calea ferata.

- O tragedie de nedescris s-a petrecut in localitatea italiana Gatteo a Mare, provincia Forli-Cesena, unde o femeie de naționalitate romana a murit dupa ce a cazut de pe balconul camerei in care locuia, situat la etajul al treilea al unui hotel. Dramaticul incident s-a petrecut la Hotelul Rosa din Gatteo…