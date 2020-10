Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Mihai a captat atenția tuturor in sezonul 9 „X Factor” cu look-ul sau de star și cu frumusețea ieșita din comun. Odata ajunsa pe scena, concurenta a facut spectacol la superlativ!

- Ana Maria German este una dintre cele mai surprinzatoare concurente din sezonul 9 al emisiunii „X Factor” de la Antena 1. Tanara de 29 de ani a impresionat juriul nu doar cu vocea, ci și cu emoționanta sa poveste de viața.

- Președintele Pro Romania Victor Ponta il critica pe premierul Ludovic Orban pentru ca a intrebat un batran in scaun cu rotile ce viteza prinde, afirmand ca Dancila daca ar fi comis o asemenea gafa ar fi trebuit sa se mute din țara.„Orban a intrebat o persoana cu dizabilitați ce viteza prinde.…

- Romanca ucisa de soț, in Spania, cu lovituri de ciocan in cap, a fost victima unei „crime din compasiune”, sunt de parere anchetatorii iberici. Ucigașul și-a recunoscut faptele și a explicat de ce a luat decizia de a-i curma viața soției sale. Romanca ucisa avea 53 de ani și traia de mulți ani in Spania.…

- Andreea Lichi este o tanara de 20 ani, pentru care viața inseamna numeroase provocari și incercari. De 6 ani, din cauza unui accident rutier, se afla intr-un fotoliu rulant. Insa, puterea ei de a-și trai viața cu demnitate i-a adus numeroase realizari. Chiar daca inceputurile au fost mai grele, Andreea…

- Unul dintre cei mai indragiți jurați ai celebrului concurs muzical „X Factor” a fost la un pas de a ramane in scaun cu rotile, dupa ce a suferit un grav accident și a fost supus unei intervenție chirurgicala complicate.

- Simon Cowell s-a accidentat in timp ce testa o bicicleta electrica in Malibu. Celebrul jurat de la "X Factor" si "America's Got Talent" si-a rupt spatele. Simon Cowell si-a rupt spatele, dupa ce a cazut de...

- "Straini de c...t, intoarceti-va in tara voastra!" si "Handicapata de c…t" au fost mesajele adresate tinerei de 23 de ani, care joaca baschet in nationala Italiei. Incidentul, din cauza locului de parcare Incidentul a avut loc la Ardea, in apropiere de Roma, unde tanara locuieste cu familia ei. Scandalul…