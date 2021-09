Stiri pe aceeasi tema

- Petrica Cercel a trecut in neființa, dupa o lupta apriga cu noul coroavirus. Chiar daca nu credea in boala, acesta s-a infectat, iar dupa cateva zile a ajuns de urgența la spital. In scurt timp, starea lui s-a degradat și, din nefericire, a murit. Acum, rudele colegii și cei mai apropiați prieteni ii…

- Petrica Cercel are probleme de sanatate și se afla internat in spital, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Fiul sau a confirmat pe una dintre rețelele de socializare ca tatal sau nu se afla intr-o stare foarte buna și spera ca se va vindeca in curand. „Oameni buni, tatal meu are intr-adevar probleme…

- Inca un capitol al vieții unui mare actor roman s-a incheiat! Vorbim despre Ion Caramitru care și-a gasit liniștea la cele sfinte, caci trecea sa in neființa a fost marcata de familie și prieteni exact așa cum se cuvenea. Toți apropiați au fost prezenți la parastasul actorului, iar noi avem primele…

- Vestea ca Ivan Patzaichin s-a stins din viața a indurerat o țara intreaga. Familia, colegii și prietenii il plang amarnic pe regretatul sportiv, insa cea care sufera cel mai tare este soția acestuia, Georgiana, care i-a fost alaturi celui mai bun canoist al Romaniei timp de 46 de ani. Georgiana a povestit…

- Sergiu Nicolaescu a fost unul dintre cei mai apreciați regizori romani in vremea regimului comunist, dar și in primele decenii de dupa anii ’90. Deși a avut lumea la picioare, regretatul regizor a plecat din aceasta lume cu un mare of. Nu a avut niciodata copii. Ce drama a trait soția lui, s-a aflat…

- De mai bine de 10 ani, Monica Gabor traiește o poveste de iubire cu Mr. Pink. Cei doi s-au cunoscut in America, la un eveniment caritabil. Recent, au aparut zvonuri ca s-au desparțit, insa niciunul dintre ei nu a confirmat sau infirmat speculațiile. Iata detalii neștiute despre povestea de viața a afaceristului.…

- Peste jumatate dintre romani se declara multumiti de relatiile cu persoanele apropiate (familie, prieteni sau partener), locul de munca actual si mediul de lucru, reiese dintr-un studiu de specialitate, publicat marti. Conform cercetarii Reveal Marketing Research, in luna 2021, o pondere de…

- Familia și apropiații lui Florin Condurațeanu au aflat astazi o veste cumplita. Regretatul jurnalist s-a stins din viața in urma unui stop-cardiorespirator. Indurerata, buna lui prietena Saveta Bogdan a postat un mesaj cutremurator pe rețelele de socializare in memoria lui, aducandu-i un omagiu dureros…