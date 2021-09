Stiri pe aceeasi tema

- Tineri, frumoși, dar nu și... la fel de indragostiți unul de celalalt! Zilele a trecut, iar Ion a decis. Deși a fost destul de bulversat o perioada, a dorit sa ii dea vestea trista fostei sale partenere de viața, Raluca. Concurentul de la Mireasa, capriciile iubirii, nu dorește sa mai formeze un cuplu…

- Gabriela Cristea va gazdui in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 19.30, la Antena Stars aftershow-ul Mireasa - Capriciile iubirii, un continut unic in care vor fi dezbatute cele mai fiebinți subiecte de la Mireasa, alaturi de toți cei implicați, indiferent daca aceștia sunt sau nu in casa.

- Gabriela Cristea va prezenta noua emisiune de la Antena Stars: „Mireasa - Capriciile iubirii”. „Capriciile sunt schimbatoare, iar intrigile pot pune bariere iubirii. Cine va invinge? Iubirea sau orgoliul?”, este intrebarea la care prezentatoarea cauta raspuns.

- Claudia Ciobanu, aka Shik, și-a gasit fericirea in brațele unui barbat misterios. Fosta concurenta de la Mireasa sezon 2 nu-l mai ascunde pe Kara, tanarul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste.

- Andrei și Cristina formeaza unul dintre cele mai solide cupluri formate in cadrul show-ului matrimonial ”Mireasa pentru fiul meu”. Cei doi sunt de nedesparțit din clipa in care s-au cunoscut in competiție.

- Catalina Stanescu face valuri pe litoral cu noul sau look. Fosta concurenta de la Mireasa sezon 3 și-a pus extensii și arata complet diferit fața de tanara care a participat la show-ul matrimonial.

- In urma cu doar cateva zile Andreea de la Mireasa pentru fiul meu a nascut și a adus pe lume primul ei copil. Fosta concurenta a publicat recent și o fotografie cu micuța sa, dupa ce au ajuns acasa.

- Bucurie mare pentru Andreea, fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu. Tanara a devenit in urma cu o zi mama de fetița pentru prima data. Fanii imediat au reacționat și au felicitat-o.