- Nicolae Robu, primarul in funcție al Timișoarei, l-a inștiințat pe liderul PNL, Ludovic Orban, ca iși da demisia din fruntea organizației județene de partid, dupa ce a pierdut alegerile pentru un nou mandat, informeaza News.ro, citand surse liberale. ”Domnule presedinte PNL, avand in vedere pierderea…

- Câștigatorul președinției Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, anunța ca liderul PNL Timiș a decis sa se retraga de la președinția filialei, transmite Radio Timișoara.Alin Nica a declarat, la Radio Timisoara, ca în urma rezultatelor înregistrate de liberali în Timisoara,…

- Alin Nica, caștigator al alegerilor pentru președinția Consiliului Județean Timiș, a anunțat ca liderul PNL Timiș a decis sa se retraga de la președinția filialei dupa eșecul de la alegerile pentru primarie, a transmis Radio Timișoara. „Domnul președinte Robu deja ne-a anunțat ca va renunța la aceasta…

- Alin Nica este noul presedinte al Consiliului Judetean Timis, acesta obtinand un numar semnificativ de voturi la alegerile din 27 septembrie. The post Alin Nica este noul presedinte al Consiliului Judetean Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Din primele informatii, liberalul Alin Nica si-a asigurat fotoliul de conducere al administratiei judetene, cu un procent semnificativ. Actualul presedinte al Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, a iesit pe locul 3, fiind depasit de Cristian Mos, reprezentantul USR PLUS. La Consiliul Local Timisoara,…

- Candidatul PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, a declarat, la iesirea de la urne, ca a votat pentru schimbare, pentru un judet Timis european, potrivit AGERPRES.Citește și: Ludovic Orban a ajuns la urne: premierul sta la COADA, un tanar in SCAUN CU ROTILE…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE, a fost prezent, ieri, la Timișoara pentru a participa la evenimentul de lansare al candidaților partidului la alegerile locale. Impreuna cu Titu Bojin, candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, Tariceanu a susținut o conferința…

- Candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, și-a prezentat, luni, la Sanmihaiu Roman, planul pentru bicicliști. El dorește ca viitorul consiliu sa preia pista existenta pe malul Begai, dar și sa construiasca alte piste noi prin județ, cum ar fi autostrada de biciclete in jurul…