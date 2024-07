Stiri pe aceeasi tema

- Politic A reinceput “ride-sharing-ul” electoral: consilier din Primaria Alexandria cara oameni la secții de votare iunie 9, 2024 18:27 Cunoscutul consilier pe probleme de romi al primarului in funcție “a intrat in paine”, așa cum face la fiecare tur de scrutin. In urma cu puțin timp, acesta a fost…

- Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala este din nou in centrul unui scandal uriaș, cu acuzații extrem de grave. Potrivit unei anchete jurnalistice, situația semnalata la secția de Terapie Intensiva, la inceputul lunii aprilie, cand in decurs de 4 zile au murit 17 oameni, nu ar fi singulara. Și la…