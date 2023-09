Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav, cu implicarea a doua motociclete și a unui automobil s-a produs, ieri seara, la Tiraspol. Unul dintre șoferi a fost transportat la Spitalul Republican din Chișinau, transmite așa-zisul minister de interne din regiune.

- Darius Sarbu, legitimat la ACS Petrosport Ploiești, a murit duminica noapte intr-un accident de mașina. Un accident teribil de circulație a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in Ploiești, pe strada Mihai Bravu. O mașina condusa de un șofer de 18 ani a lovit un stalp și apoi a luat foc, informeaza…

- Doi tineri au murit sambata dimineața dupa ce un autovehicul a spulberat un grup de 8 pietoni in localitatea constanțeana 2 Mai in circumstanțe care urmeaza sa fie lamurite de Poliția Rutiera.

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Eroilor din municipiul Cluj-Napoca. „La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit un autoturism și o motocicleta avariate. O…

- Un accident s-a produs cu puțin timp in urma, in Argeș, pe calea ferata. In imprejurari care vor fi stabilite, o locomotiva a acroșat un autoturism in comuna Baiculești, satul Tutana. Citește și: Argeș. Cum obții pensia pentru limita de varsta prin plata retroactiva a contribuției pentru 6 ani Din primele…

- Pe facebook circula de azi noapte imagini filmate de la un accident teribil care a avut loc pe un drum din Ungaria. S-a intamplat dupa... The post Au murit ambii șoferi! Accident teribil in Ungaria cu o mașina inmatriculata in Arad (VIDEO) appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- 50 de ani de la deces Viata si cariera celui mai titrat amiral al Romaniei postbelice i au fost curmate brusc, la numai 59 de ani, la cateva zile dupa ce a suferit un grav accident de masina, pe 25 iunie 1973, la intrarea in municipiul Brasov. Anuntul facut de Consiliul de conducere al Ministerului…

- Un tanar de 23 de ani și soția lui, de 24 de ani, ambii polițiști activi in cadrul IPJ Cluj, au murit duminica dimineața, 25 iunie 2023, intr-un accident care a avut loc pe DN1 E60, in localitatea Șaula (Cluj).