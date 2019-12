Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care l-a lovit in cap cu o carja pe Gelu Voican a fost prins și este audiat de polițiști, intrucat fostul vice prim-ministru a depus plangere impotriva lui, anunța Poliția Capitalei.

