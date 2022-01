Cine este adversara Simonei Halep din turul al doilea de la Australian Open 2022?

Simona Halep a aflat numele adversarei pe care o va intalni in turul al doilea de la Australian Open 2022, primul Grand Slam al sezonului din tenisul mondial. Calificata in turul al doilea dupa ce a trecut de Magdalena Frech (6-4, 6-3), Simona Halep va lupta in urmatoarea partida contra sportivei Beatriz Haddad Maia (Brazilia – 83 WTA). Jucatoarea din Brazilia a trecut in runda inaugurala de Katie Volynets (SUA – venita din calificari – locul 176 WTA), scor 3-6, 6-2, 6-3. Partida a durat doua ore și 10 minute. Meciul dintre Halep și Maia va avea loc in cursul zilei de joi, ora de start urmand…