- Keed a participat la „Chefi la cuțite”, sezonul difuzat in 2021. Concurentul a facut parte din echipa lui Florin Dumitrescu, a impresionat cu preparatele lui, dar și cu stilul sau. Acum, el a artist in trupa Șatra Benz și e pasionat in continuare de gatit. Prezent in platoul emisiunii „Xtra Night Show”,…

- Florin Dragomir a primit din partea lui Florin Dumitrescu un cuțit de aur in cea de-a șaptea ediție a emisiunii Chefi la cuțite, de la Antena 1. Cine este concurentul și ce a dezvaluit in timpul show-ului.

- Florin Dragomir, in varsta de 30 de ani, traiește in București și este de meserie bucatar. Concurentul a decis sa participe la Chefi la Cuțite, asta dupa ce prietenii, dar și familia l-au susținut. Florin Dragomir a marturisit ca și-ar dori sa faca parte din echipa lui chef Florin Dumitrescu, iar acesta…

- Aseara, o noua serie de concurenți ambițioși au incercat sa-i surprinda cu farfurii cu totul deosebite pe cei trei jurați la „Chefi la cuțite”. Concurentul Sorin Ilieș a inregistrat o premiera in istoria „Chefi la cuțite”! Pentru prima data in zece sezoane, cei trei jurați au oferit cuțitele de aur…

- Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au avut parte de o surpriza total neașteptata din partea Irinei Fodor. Cei trei chefi au aflat ca vor participa la un joc de culise cu un regulament diferit fața de jocul de amuleta.

- Sorin Bontea a oferit un interviu in exclusivitate in care a dezvaluit cum i-a cunoscut pe Florin Dumitrescu și pe Catalin Scarlatescu, ce surprize aduce sezonul 10 Chefi la cuțite, cum a inceput druml sau in televiziune, dar și detalii despre familie sau trecutul sau.

- Catalin Scarlatescu e indragostit pana peste cap de partenera sa de viața, Doina Teodoru, iar recent aceștia au fost in aventura vieții lor, in America Express, de unde s-au intors de puțin timp. Juratul de la Chefi la cuțite a publicat o fotografie alaturi de partenera sa, iar el a vrut sa le arate…

- Sezonul 10 Chefi la cuțite va pune la bataie, din toamna, la Antena 1, cel mai ravnit trofeu al celebrei competiții culinare. Cei trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, marcheaza 10 ani de cand se cunosc printr-un show in care intrecerea va fi mai intensa ca oricand.