Stiri pe aceeasi tema

- Ethan Sonneborn nu este preocupat de jocuri, fete sau retele sociale, ca alti adolescenti de varsta lui, ci are vise mult mai mari. El este in prezent in plina campanie pentru postul de guvernator de Vermont, profitand de un vid juridic care nu stabileste limita de varsta pentru a candida la cea…

- Ethan Sonneborn nu este preocupat de jocuri, fete sau retele sociale, ca alti adolescenti de varsta lui, ci are vise mult mai mari. El este in prezent in plina campanie pentru postul de guvernator de Vermont, profitand de un vid juridic care nu stabileste limita de varsta pentru a candida la cea…

- Ethan Sonneborn nu este preocupat de jocuri, fete sau retele sociale, ca alti adolescenti de varsta lui, ci are vise mult mai mari. El este in prezent in plina campanie pentru postul de guvernator de Vermont, profitand de un vid juridic care nu stabileste limita de varsta pentru a candida la cea…

- Actorul american Richard Gere, in varsta de 69 de ani, urmeaza sa devina din nou tata, intrucat cea de-a treia sotie a lui, activista spaniola Alejandra Silva, in varsta de 35 de ani, este insarcinata cu primul copil al cuplului, informeaza telegraph.co.uk.

- Un numar record de femei se afla in cursa pentru a intra in Congresul american in noiembrie, cand vor avea loc alegerile la mijloc de mandat, o evolutie ce survine dupa un an marcat de miscarea #MeToo si de activism impotriva presedintelui Donald Trump, noteaza miercuri AFP. Dupa o noua…

- Celebrul fotograf american David Douglas Duncan, un prieten apropiat al lui Picasso, faimos pentru fotografiile sale din razboiul din Coreea, a murit la varsta de 102 de ani intr-un spital de pe Coasta de Azur, a indicat vineri Muzeul Picasso din Antibes, citat de AFP. "David Douglas Duncan, care a…

- Statul american Vermont a aprobat o noua legislatie prin care plateste pana la 10.000 de dolari muncitorilor care vor sa se mute acolo si sa lucreze de la distanta, potrivit CNN.Cei care sunt eligibili pot primi pana la 5.000 de dolari pe an, dar nu mai mult de 10.