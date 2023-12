Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis cere ancheta in cazul tragediei de la Odorheiu Secuiesc, in urma careia un elev de 17 ani a murit, iar alte trei fete au suferit traumatisme grave. Intr-un mesaj postat, luni seara, pe pagina de Facebook, șeful statului spune ca cei vinovați trebuie sa plateasca, precizand…

- UPDATE: Echipele de cautare-salvare au descoperit și locul in care se afla a patra persoana și fac eforturi pentru a ajunge cat mai rapid la ea. Salvatorii comunica verbal cu a patra victima și acționeaza pentru scoaterea acesteia de sub daramaturi. Știrea inițiala: Un perete al internatului Liceului…

