- Romania si-a pregatit stocuri suficiente de gaze si de combustibil pentru productia de energie electrica, astfel ca nu se intrevad probleme in asigurarea consumului la iarna, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, remis, miercuri, AGERPRES. Miercuri, 21 octombrie, a avut loc prima intalnire…

- Adina Alberts a explicat ca nu a murit de coronavirus, desi fusese infectat cu aceasta boala, ci ca a murit din cauza sistemului de sanatate romanesc. Olandezul a stat in coma timp de 10 zile, dar era internat in spital de trei saptamani. Locuia in Romania de 25 de ani si a fost casatorit…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a anuntat marti ca Romania este independenta in privinta productiei de dispozitive medicale de protectie, dand ca exemplu compania romaneasca Techtex din judetul Maramures, care poate produce 50 de milioane de masti chirurgicale pe luna, acoperind…

- Bucureștiul, Ilfovul și Timișul se afla in topul celor mai puternice județe din Romania in funcție de cifra de afaceri din 2019 a companiilor inregistrate, iar in clasamentul județelor cu cele mai slabe rezultate de business se regasesc Mehedinți, Caraș Severin și Vaslui, potrivit KeysFin.In…

- Investitorii vor extrage din Marea Neagra 10% din consumul de gaze la nivel national, incepand de anul viitor, a declarat, marti, Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in conferinta online FOREN 2020.Havrilet nu a precizat numele companiei,…

- "Asa cum ma stiti, sunt un om de afaceri. Provin din mediul privat. Cred in Romania si in potentialul ei si gandesc romanesteldquo;.Mohammad Murad, candidat pentru functia de primar al Mangaliei, a sustinut azi o conferinta de presa, eveniment in cadrul careia a sustinut, printre altele, ca "sudul litoralui…

- Candidat la Primaria Capitalei, Viorel Catarama face prima promisiune: un referendum. Ce vrea sa ii intrebe pe cei de mai"PROMISIUNEA NR. 1 Ca Primar General la București, voi organiza un referendum, locuitorii Capitalei urmand a raspunde la urmatoarea intrebare: Sunteți de acord…

- O treime din totalul pacienților din Romania s-au infectat doar in ultimele 14 zile, iar impactul crizei de COVID-19 crește alarmant in mai multe județe din țara, potrivit g4media.ro. Daca de la inceputul pandemiei au fost raportate 45.902 de infectari, doar in ultimele 14 zile s-au infectat 12.945…