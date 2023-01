Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani a decis sa-și puna capat zilelor și s-a aruncat de la etajul 25, din restaurantul Fork Ana Tower din București. Potrivit unor informații pe surse, barbatul de 35 de ani a luat singur masa la un restaurant din cadrul complexului Ana Tower, apoi a ieșit pe terasa și nu s-a mai intors.…

- Tragedia s-a intamplat in jurul orei 22, iar apelul la 112 a fost dat de recepționerii complexului. Impactul a fost fatal. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical care n-a putut decat sa constate decesul."In cursul acestei seri, 4 ianuarie 2023, in jurul orei 22.20, polițiștii…

- Crima a avut loc in Sectorul 6 al Capitalei. Potrivit anchetatorilor, un barbat și-a injunghiat fosta iubita.Martorii spun ca victima s-a prabusit in lift, insa barbatul a tras-o in casa. Barbatul de 33 de ani a fost prins și reținut pentru omor. Acesta este prezentat astazi in fața instanței pentru…

- La data de 16 decembrie 2022, polițiștii Direcției Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Secția 20 au fost sesizați, prin 112, in jurul orei 20.00, cu privire la faptul ca la o adresa din Sectorul 6 o femeie ar fi fost injunghiata cu un cuțit de catre un barbat, informeaza Poliția Capitalei.…

- Un tanar de aproximativ 25 de ani a fost gasit spanzurat de un copac, sambata, pe malul lacului Plumbuita, in Sectorul 2 al Capitalei. Se pare ca acesta ar fi suferit de depresie si ar mai fi plecat in trecut de acasa fara sa anunte, informeaza Obsrvatornews. In jurul orei 11.00, prin apel 112, Direcția…

- Un barbat care a fost condamnat la inchisoare pentru viol și tentativa de omor a fost prins de polițiști in urma unui control de rutina desfașurat in trafic, informeaza Stiripesurse.ro. ”Duminica, 30 octombrie a.c., polițisti din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada…

- Angajatul unui eveniment ce se desfașura in Sectorul 1 a fost incatusat dupa ce a devenit violent cu oamenii legii. Trei persoane au ajuns la poliție, una fiind dusa apoi la spital, la cerere. In zorii zilei de sambata, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 2…

- Angajatul unui eveniment ce se desfașura in Sectorul 1 a fost incatusat dupa ce a devenit violent cu oamenii legii. Trei persoane au ajuns la poliție, una fiind dusa apoi la spital, la cerere. In zorii zilei de sambata, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 2…