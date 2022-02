Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Vasile s-a alaturat distribuției serialului de pe Antena 1, „Adela”, in sezonul al treilea. Tanara actrița care o interpreteaza pe Raluca in serial este de o frumusețe rapitoare.

- Produs de Ruxandra Ion si Dream Film Production, serialul Adela a avut marea premiera pe 14 ianuarie 2021, de la 20:30, la Antena 1. Pe 19 august 2021 a debutat sezonul al doilea al indragitului serial, iar pe 27 ianuarie 2022 inceput sezonul trei. In fiecare joi, de la 20:30, telespectatorii vor putea…

- Dupa un final de sezon dramatic si cu totul neasteptat, serialul Adela continua povestea cu un nou capitol ce va fi difuzat incepand din 27 ianuarie 2022, in fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1. Noi personaje-cheie isi vor face aparitia pentru a complica si mai mult actiunea. Claudia Vasile se alatura…

- Ajuns deja la al treilea sezon, serialul Adela isi continua povestea cu un nou capitol ce va fi difuzat din 27 ianuarie 2022, in fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1. Iata ce rol va avea actorul Nicodim Ungureanu.

- Oana Moșneagu, in varsta de 31 de ani, a devenit cunoscuta publicului larg odata cu apariția in serialul „Adela”, difuzat la Antena 1. Actrița a scos la iveala un amanunt mai puțin știut din viața ei. Oana a recunoscut intr-un interviu acordat revistei VIVA! , la a existat un moment important in viața…

- Anca Sigartau este una dintre cele mai indragite actrițe de teatru și film din țara. Ea interpreteaza rolul lui „Nuți Achim” in serialul Adela de la Antena 1. Recent, aceasta a publicat o fotografie cu ea de cand avea 18 ani. Iata cat de frumoasa era chiar și atunci.

- Mara Oprea, actrița principala care o interpreteaza pe „Adela” din serialul cu același nume de la Antena 1, produs de Ruxandra Ion, mai are un prenume, ales de unul dintre parinții ei. Totodata, Mara Oprea a dezvaluit și cine a indrumat-o sa aleaga actoria și cine ii ofera sfaturi de fiecare data.

- Mara Oprea, actrița principala care o interpreteaza pe „Adela” din serialul cu același nume de la Antena 1, produs de Ruxandra Ion, mai are un prenume, ales de unul dintre parinții ei. Totodata, Mara Oprea a dezvaluit și cine a indrumat-o sa aleaga actoria și cine ii ofera sfaturi de fiecare data.