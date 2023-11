Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Harghita au intervenit, luni, cu barca și scafandru in zona Lacului Zetea, pentru cautarea unui adolescent in varsta de 16 ani, disparut. In urma cautarilor, tanarul a fost gasit și scos la suprafața, insa, din nefericire, decedat Potrivit Poliției Harghita, cel cautat este un baiat care…

- Ai vazut-o pe fata din imagine? Daca da, anunța autoritațile! Iacob Karla Gabriela, in varsta de 13 ani, a plecat de acasa și nu s-a mai intors. poliția o cauta neincetat pe minora. Iata ce se știe despre ea pana in acest moment!

- La data de 9 octombrie a.c., in jurul orei 23.30, polițiștii din cadrul Secției nr.4 de poliție Ploiești au fost sesizați de catre un barbat, despre faptul ca mama sa, DOBRE MARCELA, in varsta de 81 de ani, a plecat in mod voluntar de la adresa de domiciliu și nu a mai revenit pana in […]

- Poliția Municipiului Deva a fost sesizata ieri, la ora 07:58, prin apel la 112, de catre un barbat in varsta de 44 ani din localitatea Branișca, județul Hunedoara, cu privire la faptul ca in data de 3 octombrie 2023, in jurul orei 05:30, concubina acestuia, Covaci Florentina, in varsta de 28 ani, a…

- O mama din Crevedia iși cauta cu disperare fiul de doar 12 ani! Miercuri seara, in jurul orei 18.33, femeia, in varsta de 40 de ani, a sesizat autoritaților dispariția copilului sau. In cursul zilei de marți, 26 septembrie, baiatul a plecat voluntar de la domiciliu spre școala și nu a mai revenit. Baiatul…

- Poliția Capitalei cere ajutorul cetațenilor dupa ce un baiat in varsta de 17 ani a disparut. Adolescentul a plecat de dimineața la școala și nu s-a mai intors acasa. ”La data de 26 septembrie 2023, Politia Capitalei a fost sesizata și solicita sprijin in vederea depistarii unui minor care, in cursul…

- O adolescenta in varsta de 17 ani este cautata de polițiști, dupa ce mama fetei a sunat disperata la 112, in miez de noapte. „La data de 20 septembrie 2023, in jurul orei 05:50, polițiștii Secției de Poliție Rurala Șoimuș au fost sesizați de o femeie in varsta de 36 de ani, din comuna Șoimuș, […] Articolul…

- Un copil in vasta de doar 7 ani a plecat miercuri-dimineața, 6 septembrie 2023, de acasa. Parinții, disperați ca nu-l gasesc, au anunțat autoritațile. Baiatul a fost gasit la aproximativ 10 kilometri departare.