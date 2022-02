Stiri pe aceeasi tema

- Renumita interpreta Rihanna este insarcinata. Ea le-a dat mare veste fanilor publicand mai multe poze cu burtica sa proeminenta, unde apare alaturi de iubitul ei, rapperul ASAP Rocky. Cei doi au fost fotografiati pe o strada din New York, la sfarsitul lunii ianuarie.

