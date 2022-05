Gabriel, un cunoscut om de afaceri din Botoșani, a murit in incinta solarului pe care-l detine in orasul moldav. Barbatul de 47 de ani a fost gasit de un electrician cu fața in jos, la podea. „La fata locului a fost dirijat echipajul cu medic al SMURD, insa din pacate nu s-a mai putut face […] The post Cine era omul de afaceri gasit mort la un solar din Botosani. Politia nu-si explica decesul lui first appeared on Ziarul National .