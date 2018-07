Ucraineanca Oksana Shachko, una dintre fondatoarele mișcarii in sanii goi, FEMEN, a fost gasita moarta in apartamentul ei din Paris. Tanara de 31 de ani s-a sinucis luni, a anunțat a doua zi, Inna Șevcenko, liderul organizației. „Oksana a fosta gasita ieri in apartamentul sau, s-a sinucis”, a precizat Șevcenko. In cursul dimineții, Anna Gutsol,... Read More Post-ul Cine era Oksana Shachko, cofondatoarea Femen care s-a sinucis la doar 31 de ani apare prima data in TaBu .