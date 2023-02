Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj Smurd C și un echipaj SAJ s-au deplasat la fața locului, insa pentru militar nu s-a mai putut face nimic.In jurul orei 17.48, medicii i-au declarat decesul caporalului. Acesta ar fi facut stop cardiorespirator. Surse din ancheta spun ca militarul s-ar fi inecat cu un mar și ar fi murit sufocat.Ancheta…

- Un accident grav a avut loc pe Bd. Iuliu Maniu din București.Un pieton in varsta de 24 de ani a fost lovit mortal astazi, de un șofer de aceeași varsta. Un apel la 112 semnala faptul ca, in jurul orei 14.20, a avut loc un accident de circulație inregistrat pe Bd. Iuliu Maniu, din sectorul 6. Accidentul…

- Opt persoane, dintre care patru copii – cel mai mic, de doar 11 zile – au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier ce s-a produs in aceasta seara, pe DN 6, in localitatea Copaciu (jud. Giurgiu). In cel mai scurt timp, spre locul accidentului (produs in jurul orei 20.15) au fost…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, aflat in stare de ebrietate, și-a dat foc pe o strada din Centrul Vechi al Bucureștiului. Omul a fost preluat de echipajele de salvatori și dus la spital pentru a primi ajutor. La data de 9 decembrie 2022, in jurul orei 12.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție…