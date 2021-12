Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din orasul Agnita, judetul Sibiu a fost lovita de o masina de politie pe trecerea de pietoni. Impactul a fot atat de puternic, incat in urma ranilor suferite tanara nu a supravietuit. Medicii ajunsi la fata locului au incercat in zadar sa o resusciteze.

- Un accident teribil a avut loc in Agnita, județul Sibiu, acolo unde o tanara care se angajase in traversarea strazii a fost lovita de o mașina de poliție. La fața locului au fost solicitate mai multe echipaje medicale, dar din pacate, medicii au fost nevoiți sa declare decesul. Cine este șoferul vinovat…

- O tanara de 21 de ani, din judetul Sibiu, a fost accidentata mortal de un politist, aflat in timpul serviciului. Procurorii au deschis un dosar de ucidere din culpa. Tanara de 21 de ani traversa strada 1 Decembrie, din orașul Agnita, cand a fost spulberata de autospeciala politiei. Conform Antena…

- Un politist aflat la volanul unei autospeciale de politie a lovit, luni seara, o tanara de 21 de ani in localitatea Agnita, judetul Sibiu. Tanara traversa strada, iar in urma accidentului a decedat. Agentul este cercetat penal pentru accident, dar s-a demarat si o verificare interna, barbatul fiind…

- Un copil care a coborat din autobuzul scolar, in comuna Cosoba, din judetul Giurgiu, a fost lovit in plin, chiar pe trecerea de pietoni, de o masina care circula cu viteza, informeaza Observatornews . Baiatul de 14 ani a fost aruncat cativa metri in aer, dupa care s-a prabusit pe asfalt. In urma impactului,…

- Accident in Blaj: Adolescenta de 14 ani, lovita de o mașina, pe trecerea de pietoni O adolescenta de 14 ani a fost ranita intr-un accident rutier petrecut in Blaj. Traversa strada pe trecerea de pietoni in momentul in care a fost acroșata de un autoturism. Potrivit IPJ Alba, marți, 16 noiembrie, in…

- Un barbat de 42 de ani și fiul sau, de 19 ani, au murit marți, 16 noiembrie, dupa ce au fost loviți de o mașina, pe DN 1B, in localitatea Bucov, informeaza publicația locala Ziarul Incomod , care citeaza IPJ Prahova. Cele doua persoane traversau DN 1B regulamentar, pe trecerea de pietoni. Șoferul care…

- O minora, de 14 ani, din Craiova, a fost accidentata in aceasta dupa-amiaza, pe Bulevardul Carol, de o mașina de „școala“. Politisti din cadrul Biroul Rutier Craiova au stabilit ca un autoturism destinat școlarizarii in vederea obținerii permisului de conducere, la volanul caruia se afla o femeie de…