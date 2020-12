Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Sanfira și Codruța Filip trec prin clipe grele. La scurta vreme dupa ce au fost numai un zambet la nunta lor, eveniment pe care l-au așteptat cu nerabdare, chipurile celor doi artiști sunt acum intristate de o veste crunta: o persoana draga lor s-a stins din viața. Iata despre cine este vorba…

- Au trecut aproape doua luni de cand Nelu Stoian, fratele lui Florin Salam, s-a stins din viața. Aceasta perioada e extrem de grea pentru familie, dar mai ales pentru fiica lui care l-a vazut mereu pe barbat unul dintre cei mai puternici oameni! Bianca nu poate accepta ca s-a stins din viața!

- Vladimir Gaitan, in varsta de 73 de ani, s-a stins din viața, a anunțat marți seara, actorul Vlad Radescu. „Vladimir Gaitan a trecut dincolo și a lasat teatrul și filmul romanesc, pe noi toți, mult mai singuri… Condoleanțe familiei care trece prin momente atat de grele. Adio, Duțu!”, a scris Vlad Radescu,…

- John Travolta este in doliu. Dupa pierderea soției sale, Kelly Preston, starul trece din nou prin momente extrem de grele. Sam Travolta, nepotul actorului s-a stins din viața la 52 de ani. Informația a fost facuta publica in aceasta saptamana deși acesta a murit in urma cu o luna. Familia actorului…

- Antrenorul echipei de fotbal feminin Piroș Security Lioness, dar și al selecționatei de tineret a Romaniei, timișoreanul Florin Bugar... The post Antrenorul echipei de fotbal feminin Piroș Security Lioness, timișoreanul Florin Bugar, s-a stins din viața, rapus de coronavirus appeared first on Renasterea…

- Fostul senator și judecator al Curții Constituționale, Ion Predescu, s-a stins din viața in cursul zilei de azi, la varsta de 93 de ani. Vestea trsita a trecerii sale in neființa, a venit in urma unui comunicat de presa transmis de CCR. ”Curtea Constitutionala a Romaniei anunta cu profund regret decesul…

- Doliu in aviația romana. Valer Novac, unul dintre cei mai cunoscuți și buni piloți din Romania, a murit. ”Regele elicopteriștilor”, așa cum a fost intitulat, s-a stins din viața in urma unui cumplit accident de pe raza localitații orașului Mizil, județul Prahova.

- Nepoata manelistului, Bianca, a postat un mesaj emotionant pe pagina sa de Facebook, in care isi ia ramas bun de la tatal ei. ”Taticul meu, asta a fost mesajul tau pentru mine de ziua mea ... astazi realizez ca de acum inainte nu o sa te mai am langa mine, nici macar sa-ți aud vocea . Te iubesc…