Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta din Alba Iulia a decedat la sala de forța in timp ce facea exerciții. Fata, in varsta de 17 ani, s-a simtit rau in timp ce efectua un exercitiu, intrand in stop cardiorespirator. O adolescenta din Alba Iulia a murit, sambata, dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla la o sala de fitness…

- Tragedia a avut loc sambata dupa-amiaza, la o sala de fitness din centrul orașului Alba Iulia. Adolescenta s-a simtit rau in timp ce facea exercitii și a intrat in stop cardiorespirator, potrivit site-ului local Alba24 . La fața locului a fost trimisa imediat o ambulanța, dar echipajul medical nu a…

- Sala de fitness s-a dovedit un locație fatala pentru o adolescenta! Sambata dupa-amiaza, o fata de 17 ani, din Alba Iulia, a murit dupa ce i s-a facut rau in sala de sport. Se pare ca, nenorocirea s-a produs in momentul cand adolescenta executa o serie de exerciții, potrivit alba24.ro. La fața locului…

- O adolescenta din Alba Iulia a decedat la sala de forța in timp ce facea exerciții. Fata, in varsta de 17 ani, s-a simtit rau in timp ce efectua un exercitiu, intrand in stop cardiorespirator. O adolescenta din Alba Iulia a murit, sambata, dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla la o sala de fitness…

- O adolescenta din Alba Iulia a murit, sambata, dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla la o sala de fitness din municipiu. Fata, in varsta de 17 ani, s-a simtit rau in timp ce efectua un exercitiu, intrand in stop cardiorespirator, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ionel Bebe Lazar s-a stins din viața miercuri, 26 octombrie, la Spitalul Fundeni, acolo unde era internat cu probleme grave de sanatate. Ionel Bebe Lazar a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cantareți de muzica populara de la noi din țara. Acesta, la doar 47 de ani, se confrunta cu probleme…

- Doliu in lumea teatrului romanesc, dupa ce marele actor Alexandru Arșinel a incetat din viața, la varsta de 83 de ani. Maestrul a plecat dintre noi joi, 29 septembrie, potrivit informațiilor aparute in presa.

- Inca o veste trista in familia regretatului designer Razvan Ciobanu. Tatal creatorului de moda a incetat din viața in urma mai multor probleme de sanatate. Barbatul suferise recent o operație pe cord.