Cine era femeia pe care soţul ei ar fi ucis-o intenţionat în accidentul din Pipera Mariana, o femeie de 36 de ani, ar fi fost ucisa intentionat de sotul ei, intr-un accident de masina, in Pipera. A lasat in urma doi copii si o mama indurerata. Barbatul este cercetat acum in stare de libertate. Mama victimei spune ca soferul a premeditat totul Mama femeii ucise in accidentul din Pipera susține […] The post Cine era femeia pe care sotul ei ar fi ucis-o intentionat in accidentul din Pipera first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In imaginile surprinse de o camera de supraveghere se vede cum barbatul accelereaza in momentul in care se apropie de pasarela și cu foarte mare viteza, intra cu mașina in structura metalica.Impactul a fost fatal pentru Mariana, care se afla pe locul din dreapta. Femeia a murit pe loc.In fata unui politist,…

- Un barbat in varsta de 41 de ani si-ar fi omorat fosta sotie, dupa ce a intrat cu masina in piciorul unei pasarele pietonale din zona Pipera, din Capitala. In urma investigatiilor, se pare ca soferul ar fi provocat intentionat accidentul, pentru a se razbuna pe femeie.

- Rasturnare de situație in cazul accidentului fatal din Pipera, in care și-a pierdut viața o femeie de 36 de ani. In realitate, ar fi vorba despre o crima, pentru ca șoferul care a provocat impactul ar fi facut-o intenționat. Autorul este fostul soț al victimei.

- Gigi Becali a lucrat atat cu Anamaria Prodan, cat și cu soțul ei. Dupa ce cei doi s-au atacat reciproc prin intermediul unor podcast-uri, latifundiarul din Pipera a simțit nevoia sa-i dea replica impresarei.

- Laurențiu Reghecampf a fost invitat la podcastul lui Catalin Maruța, unde a facut dezvaluiri din timpul mariajului cu Anamaria Prodan. Antrenorul de la Universitatea Craiova a marturisit ca le-a cumparat fetelor pe care impresara le are din prima casatorie un apartament in Pipera. Dupa o lunga perioada…

- Administratorul unei sali de jocuri din Beclean s-a trezit cu mașina incendiata de doua ori in vara anului trecut. In cele din urma, polițiștii au dat de urma vinovaților și au stabilit ca incendierea a fost „comandata”. Ei bine, lucrurile sunt mult mai complicate de atat. Pagubitul care s-a ales cu…

- O femeie de 42 de ani a fost lovita de o masina, marti, pe bulevardul Pipera din Voluntari, pe trecerea de pietoni, autoturismul apartinand, potrivit unor surse judiciare, Ambasadei SUA la Bucuresti. "La data de 25 ianuarie, in jurul orei 16,20, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov…

- Accident grav, in urma cu puțin timp, in Capitala! In zona bulevardului Pipera din București, o femeie a fost izbita din plin pe trecerea de pietoni de catre un autoturism care apartine Ambasadei Statelor Unite. In aceste momente, mai multe echipaje de specialitate au ajuns la fața locului și ii acorda…