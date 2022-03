Stiri pe aceeasi tema

- Opt morți - este bilanțul accidentului aviatic din județul Constanța, dupa ce atat un MiG, cat și un elicopter cu șapte oameni la bord, care au plecat in misiunea de cautare-salvare, s-au prabușit.

- Pilotul avionului MiG-21 LanceR, prabusit, miercuri seara, in judetul Constanta a fost gasit mort, a anunțat Ministerul Apararii Nationale. Potrivit MapN, capitanul Costinel Iosif Nita, pilotul avionului MiG-21 LanceR avea 31 de ani, era casatorit si nu avea copii. Din anul 2014, indeplinea functia…

- Mirela Ionela Achim (b1tv.ro) Un elicopter IAR – 330 Puma s-a prabușit miercuri seara in Dobrogea, dupa ce a plecat in cautarea unei aeronave MiG care disparuse de pe radar. In urma accidentului, șapte militari și-au pierdut viața, iar in acest context, premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de…

- Un grav accident aviatic a avut loc in aceasta seara in Constanța, in urma caruia șapte persoane au decedat. Ei sunt cei șapte militari care au pierit in urma prabușirii elicopterului IAR-330 Puma, plecat in cautarea unui avion MIG-21 disparut.

- Informație de ultima ora privind dublul incident din zona Dobrogei. Elicopterul care a plecat in cautarea avionul MIG 21 a fost gasit, iar din pacate cinci persoane au murit. Primele imagini de la tragedie.

- INCIDENT aviatic militar in Romania: Un avion de lupta MIG s-ar fi prabușit in Dobrogea INCIDENT aviatic militar in Romania: Un avion de lupta MIG s-ar fi prabușit in Dobrogea Un incident aviatic a avut loc in cursul serii de miercuri, 2 martie, dupa ce un MIG s-ar fi prabușit in zona județului Constanța.…

- Un incident aviatic a fost confirmat la Constanța, iar anumite surse, neconfirmate, au vehiculat informația ca un avion MIG s-ar fi prabușit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Interventie de urgenta pentru pompierii constanteni in aceasta seara de 02 martie. Este vorba despre o solicitare in zona Gura Dobrogei, judetul Constanta.Din primele informatii ar fi vorba despre un incident aviatic. Un MIG ar fi cazut. Revenim ...