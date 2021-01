Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 47 de ani si prietenul ei, un barbat in varsta de 52 de ani, au murit in a doua zi a anului pe unul dintre cele mai periculoase trasee montane din Romania, Brana Mare a Morarului, din masivul Bucegi.

- O poveste de dragoste cu un sfarșit cat de poate de tragic a avut loc in Munții Bucegi. Doi oameni plecați in vacanța și dornici de aventura au fost gasinți decedați de catre salvamontiștii prahoveni. Povestea impresionanta a fost impartașita și pe rețelele de socializare.

- Ieri, muntele și-a luat obolul de vieți tocmai dintre aceia care il iubesc mai mult decat orice și vor sa-l supuna, in orice anotimp, in orice condiții. Doi alpiniști tineri, fata și baiat și-au pierdut viața in Munții Bucegi, in escalada. Dupa ce fata a cazut in prapastie, baiatul a sunat la 112 și…

- Spitalul Victor Babeș din București e in plin scandal, dupa ce un brancardier a detubat din greșeala o femeie conectata la aparate, in urma caruia de altfel a și murit! Acum ies la iveala noi amanunte, despre cum a decedat, de fapt, pacienta!

- Ministrul Sanatații a trimis un control la Spitalul Victor Babeș din Capitala, unde o pacienta a murit dupa ce a fost deconectata din greșeala de un brancardier. Inspectorii sanitari de stat din cadrul Direcției de Sanatate Publica București vor face o evaluare a procedurilor operationale de lucru și…

- La Spitalul Victor Babes din Capitala, o femeie a murit joi seara, dupa ce a r fi fost dezintubata din greseala.Polițiștii de la Serviciul Omoruri și un procuror au declanșat o ancheta.Femeia ar fi fost dezintubata de un brancardier, care insa trebuia sa faca aceasta procedura in cazul unui pacient…

- Femeia a murit la mai puțin de doua saptamani dupa ce a nascut-o pe fetița. De ani de zile, se rugase sa aiba și o fata, a spus soțul ei, conform revistei americane People.Sonya Harlow in varsta de 39 de ani și-a vazut ascultate rugamințile, dand naștere bebelușului Eliyanah, insa s-a bucurat numai…