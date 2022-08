Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia lovește din nou Maramureș. In urma cu 10 minute, in Tauții Magherauș s-a produs un accident deosebit de grav. O victima este incarcerata. Traficul se desfașoara pe un singur sens. Acum se intervine pentru salvarea victimei incarcerate. Vom reveni! ACTUALIZARE: TRAFICUL A FOST BLOCAT IN…

- Doua copile, de 6 si 11 ani, și parinții lor au murit joi seara intr-un accident teribil, petrecut pe DN 4, la limita dintre județele Ilfov și Calarași.Tragedia s-a petrecut pe DN 4, la limita judetelor Calarasi si Ilfov, in localitatea Frumusani. Unul dintre soferi, cu un aautoturism cu volan a decis…

- Din cauza unor defecțiuni aparute la sistemul informatic maghiar, traficul rutier a fost blocat in totalitate Vama Petea. „Azi, incepand cu ora 18.10, in Punctele de Trecere a Frontierei Petea și Urziceni, județul Satu Mare, traficul este blocat atat pe sensul de intrare auto/camioane in țara cat și…

- Luni, 18 iulie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Tauții Magherauș impreuna cu reprezentanți din cadrul R.A.R. Maramureș au desfașurat acțiuni pe linia controlului tehnic-auto. Cu ocazia verificarilor au fost verificate 38 de autovehicule și legitimate 50 de persoane. Pentru neregulile constatate…

- Grav accident de circulație in aceasta dupa amiaza pe drumul dintre Baia Mare și Tauții Magherauș. Din nefericire in urma accidentului produs pe DN1C a murit un om, in fapt șoferul care a și provocat accidentul in urma caruia mai mulți oameni sunt acum pe patul de spital. „Deplasați la fața locului,…

- Un autocar, care transporta 76 de pasageri, și un TIR au fost implicate azi noapte intr-un accident produs pe drumul E85, in județul Bacau. Potrivit ISU Bacau, accidentul a avut loc in localitatea Dumbrava. La fața locului au intervenit o autospeciala de stingere, una de descarcerare, una pentru victime…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația rutiera a fost reluata pe DN 18, in zona localitații Moisei, județul Maramureș, unde conducatorul unui autocar inmatriculat in Polonia, in care se aflau 51 de cetațeni polonezi, a pierdut controlul volanului și…