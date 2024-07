Stiri pe aceeasi tema

- In utima seara a festivalului "Beach, please " care are loc la Costinesti, judetul Constanta, artistul French Montana l a avut ca invitat pe scena pe Andrew Tate.Reamintim ca Andrew Tate si fratele sau, Tristan Tate, au fost retinuti in Romania pentru pentru savarsirea infractiunilor de constituire…

- Festivalul „Beach, Please!” de la Costinești a fost marcat sambata seara de un incident neașteptat. Rapperul american Wiz Khalifa, una dintre cele mai așteptate vedete ale evenimentului, a fost ridicat de polițiști dupa ce a fumat marijuana pe scena, potrivit Observator News.In ciuda acestui incident,…

- „Beach, Please!”, unul dintre cele mai mari festivaluri dedicate culturii urbane din Europa de Est, se desfașoara in aceste zile, 10 – 14 iulie 2024, la Costinești. Aici sunt așteptați pentru a concerta cinci zile și cinci nopți peste 200 de artiști din toate colțurile lumii.

- Pe 15 iulie, Travis Scott va aduce spectacolul sau fenomenal la Costinești, in premiera pentru fanii romani, la „Beach, please!” 2024. Din marile orașe europene, Anitta aterizeaza direct la Costinești, acolo unde va concerta, pentru prima oara in Romania, pentru festivalieri.

- Travis Scott, unul dintre cei mai controversati rapperi, cunoscut pentru piese precum „Sicko Mode” si „Highest in the Room”, va canta in premiera in Romania, la festivalul Beach, Please! de la Costinesti, potrivit news.ro

- Secretarul general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR), Corina Martin, a declarat, vineri, ca apropierea Sarbatorilor Pascale de 1 Mai o sa dea posibilitatea romanilor sa vina in numar mai mare pe litoral, dar nu neaparat pe 1 Mai, ci va fi o sarbatoare prelungita.…

- ”Faptul ca sunt apropiate calendaristic cele doua evenimente, sarbatoarea pascala apropiata foarte mult de 1 Mai, o sa dea posibilitatea romanilor sa vina in numar mai mare, dar nu neaparat concentrat pe perioada 1 Mai, minivacanta de 1 Mai, ci dimpotriva, va fi o sarbatoare prelungita, care va disipa…

- Biletele la BEACH, PLEASE! 2024 se vand ca painea calda, iar evenimentul devine rapid unul sold out. Peste cincizeci de mii de abonamente au fost deja cumparate, așa ca daca vrei sa vii la festival trebuie sa te grabești sa prinzi bilete. Mai mult, de luni prețul intrarilor va crește. Astfel, costul…