Cine e tot mai aproape de dronele Teheranului SUA considera ca militarii ruși au inceput sa se antreneze in Iran pentru a folosi drone in ultimele cateva saptamani. Experții cred ca acesta cel mai recent indiciu ca Rusia intenționeaza sa achiziționeze astfel sistemele pe masura ce razboiul din Ucraina continua, noteaza CNN . „In ultimele cateva saptamani, rușii au efectuat cursuri de instruire in Iran, ca parte a acordului pentru transferurile de UAV (n.r vehicule aeriene fara pilot) din Iran catre Rusia”, a declarat un oficial american pentru CNN. Oficialul a declarat ca informațiile despre instruire au fost declasificate recent. CNN a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fluxurile de gaze prin gazoduct sunt obstrucționate in ceea ce oficialii Uniunii Europene considera a fi o acțiune „motivata politic” din partea Moscovei, potrivit Al Jazeera . De azi, gazoductul va distribui doar 33 de milioane de metri cubi, pe zi. In ultimele saptamani, gazoductul Nord Stream 1 a…

- Eliberarea vedetei WNBA Brittney Griner din detenția rusa este o „prioritate” pentru administrația Biden, a declarat marți reporterilor, secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre. Jean-Pierre a mai spus ca președintele Joe Biden a primit o scrisoare de la Griner, cerand ajutor pentru a o…

- Kremlinul a reacționat, vineri, dupa anunțul Comisiei Europene care a recomandat acceptarea candidaturii Ucrainei și a Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeana. „Necesita atenția noastra sporita”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. In timpul unei conferințe de presa,…

- Autoritațile de la Moscova au declarat joi ca nu se așteapta ca Gazprom sa reduca aprovizionarea cu gaze altor clienți europeni și a schema sa de a-i face pe cumparatori sa plateasca pentru gaz in ruble funcționeaza conform planului, noteaza Reuters . Gazprom a taiat livrarile catre Orsted din Danemarca…

- Ucraina a dat asigurari Statelor Unite ca nu va utiliza noile sisteme avansate de rachete promise de Washington pentru a viza tinte de pe teritorul rusesc, a declarat miercuri secretarul de stat al SUA Antony Blinken, citat de CNN . ”Rusia ataca Ucraina, nu invers. Pentru a fi clar, cel mai bun mod…

- Miercuri, Rusia a anunțat in ziua 98 de la declanșarea invaziei in Ucraina, ca nu exclude o intalnire intre Vladimir Putin și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, dar ca orice astfel de discuții trebuie pregatite in avans. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, potrivit …

- Purtatorul de cuvant al președintelui rus, Dmitri Peskov, unul dintre oamenii de baza ai lui Vladimir Putin, a declarat ca Rusia va caștiga in operațiunea speciala impotriva Ucrainei și ca totul va fi bine și cum doresc rușii. „Suntem convinși ca vom caștiga, totul va fi bine și noi vom obține tot ce…

- Comandanții ruși iși ucid soldații raniți, in loc sa-i ia de pe campul de lupta din Ucraina și sa-i evacueze pentru a fi tratați. Militarii rușii cazuți in captivitate vorbesc despre asta, intr-o inregistrare video preluata de cotidianul polonez Onet . Soldații spun ca au vazut uciderea a cinci dintre…