Cine e suspectul care a furat pistolul jandarmeriţei? Unde au căutat poliţiştii arma Casa suspectului a fost intoarsa pe dos de anchetatorii care au plecat, insa, fara pistolul disparut pe care l-au cautat peste tot: in gradina, in soba, pana și-n hazna. Sora lui Daniel e șocata de cele intamplate. Ea spune ca fratele ei nu știa ca e atat de cautat. Mai mult, femeia spune ca obiectul mascat de mana este, de fapt, o borseta. " El ține borseta pe-o parte! Si cand vine de la munca pune o șapca aici și uite-așa merge! Ca el a pierdut actele odata, a pierdut toate actele, a pierdut și bani, 16 milioane a pierdut, și de-atunci așa merge cu banii și cu actele!", a mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Barbatul care este suspectat ca a furat arma de foc a femeii jandarm, in timpul evenimentelor violente de la protestul de vineri seara, din Piata Victoriei, a fost prins. Arma de foc inca nu a fost gasita.

