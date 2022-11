Cine e studentul care a câștigat 10.000 de lei la „Tu urmezi!”, emisiunea lui Dan Negru de la Kanal D. Are 19 ani Spectacol aseara la „Tu urmezi!”, unicul show din Romania in care se sta la coada la distracție și cultura generala: un tanar a caștigat 10.000 de lei, intr-un joc al minții antrenant și plin de tensiune. Rasturnare inedita de situație aseara, Victor, un tanar de 19 ani, student la Politehnica București, a reușit sa il detroneze pe cel aflat pe scaunul de campion, in ultimele 2 minute alocate conform regulamentului. Dupa ce, in prima runda, Victor a extras din cilindru 5000 de lei, in cea de-a doua runda, norocul i-a suras și, in ultimele secunde, a reușit sa extraga cilindrul ce conținea biletul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

