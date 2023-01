Stiri pe aceeasi tema

- Puya a ramas cunoscut drept „baiatul rau” al industriei muzicale, iar puțini sunt cei care știu detalii personale din viața artistului. In realitate, cantarețul este un familist convins, iar alaturi de soția lui, Melinda, are trei fetițe care i-au moștenit trasaturile. Iata ce varste au și cum arata…

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Larisa Iordache și Diana Bulimar, Catalin Bordea și Nelu Cortea sunt cele trei echipe care s-au calificat la al doilea joc de amuleta din America Express - Drumul Aurului, difuzat pe 17 ianuarie 2023. Iata ce pereche de vedete a caștigat marele avantaj.

- Catalin Bordea și Nelu Cortea au incremenit cand au vazut ce au de facut la una dintre probele din America Express - Drumul Aurului, in ediția de pe 16 ianuarie 2023. Concurenților nu le-a venit sa creada.

- Telespectatorii de la Antena 1 s-au bucurat de prima ediție de la America Express - Drumul Aurului. Concurenții au avut parte de provocari, dar și tensiuni in efectuarea misiunilor. Ovidiu Buta a fost cel care a facut o dezvaluire neașteptata in competiție, asta dupa ce e concurentul a repetat in nenumarate…

- Cel mai spectaculos reality show din Romania, America Express – Drumul Aurului, care va avea marea premiera duminica, 15 ianuarie, continua pe AntenaPLAY la Podcastito Express, unde gazdele Catalin Bordea și Nelu Cortea, doi dintre concurenții acestui sez

- America Express – Drumul Aurului, cel mai dur reality show din Romania, vine la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 șI 18 ianuarie, de la 20:30.

- America Express – Drumul Aurului, cel mai dur reality show din Romania, vine la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 șI 18 ianuarie, de la 20:30.

- Irina Fodor a povestit intr-un interviu pentru ego.ro prin ce a trecut la fillmarile pentru „America Express”, show-ul care va fi difuzat in curand la Antena 1. Prezentatoarea a fost in locuri extrem de periculoase. Timp de doua luni, Irina Fodor a fost plecata din Romania pentru a filma pentru „America…