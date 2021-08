Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Nedelcu, comediantul cunoscut drept 'Micutzu', a fost implicat seara trecuta intr-un scandal in centrul Capitalei. Comediantul si un alt barbat si-au aruncat cuvinte grele, s-au lovit si unul dintre ei chiar a spart geamul unui bar de pe Calea Victoriei, potrivit observatornews.ro. Este…

- In noaptea de 15 spre 16 august 2021, in jurul orei 00.00, printr-un apel 112, Secția 1 Poliție a fost sesizata de catre o femeie cu privire la faptul ca in fața unui magazin de pe raza de competența a secției, mai multe persoane sunt implicate intr-un conflict. UPDATE. Potrivit Ziare.com , barbatul…

- In noaptea de 15 spre 16 august 2021, in jurul orei 00.00, printr-un apel 112, Secția 1 Poliție a fost sesizata de catre o femeie cu privire la faptul ca in fața unui magazin de pe raza de competența a secției, mai multe persoane sunt implicate intr-un conflict. UPDATE. Potrivit Digi24, barbatul agresat…

- Celebrul artist de stand-up comedy, Cosmin Nedelcu (Micutzu), a fost atacat de mai mulți barbați la o terasa din Sectorul 1. Micutzu, iubita sa și un amic au depus reclamație și au dat declarații la sediul Secției 1 despre episodul din Calea Victoriei. Potrivit acestora, in timp ce se aflau…

- Scandal urias, noaptea trecuta, in Capitala! Celebrul arist de stand-up comedy Micutzu, pe numele sau Cosmin Nedelcu, a fost dus la sectie dupa ce, la finalul unui spectacol, a fost implicat intr-un scandal. Geamul unei terase a fost spart, in urma unei altercatii in care au fost implicati mai multi…

- Micutzu a facut primele declarații despre incidentul de noaptea trecuta din Capitala. Comediantul și iubita lui au fost implicați intr-un scandal ce s-a terminat la secția de Poliție, dar și cu o amenda atat pentru el, cat și pentru ceilalți participanți la scandal.

- Actorul de stand-up comedy Cosmin Nedelcu, cunoscut drept Micutzu, a fost implicat intr-un scandal in noaptea duminica spre luni, in Capitala, și a ajuns la o secție de Poliție. Conflictul a avut loc, in jurul orei 00.00, pe Calea Victoriei. Geamul unei terase a fost spart, in urma altercației in care…

- Noua politisti de la Sectia 16 Politie din Capitala, acuzati ca in toamna anului trecut au torturat doi barbati care le-au reprosat ca nu poarta masti de protectie in contextul masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19, au fost trimisi in judecata. Ambii barbati au decedat, in luna martie a acestui…