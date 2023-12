Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Arad a pronunțat vineri, 8 decembrie, sentința, in rejudecare, in procesul celor trei barbați, oameni ai strazii – cu varste cuprinse intre 28 și... The post Pedepse mai mici și achitari, in rejudecare, pentru cei trei oameni ai strazii care au talharit și injunghiat un barbat care s-a adapostit…

- Un adolescent american a fost condamnat, vineri, la inchisoare pe viata pentru ca, in 2021, a ucis patru elevi de la liceul sau cu un pistol pe care i l-au dat parintii sai, in statul Michigan, relateaza AFP, citat de news.ro.Ethan Crumbley, in varsta de 15 ani in momentul atacului, a fost judecat…

- "Sunteti implicati in prima linie de organizare a traversarilor de persoane aflate in situatie precara in speranta unei vieti mai bune. Ati creat conditiile care au dus la decesul acestor persoane. Daca ele ar fi fost mai putin numeroase probabil ca ar fi supravietuit", a declarat presedinta tribunalului…

- Un șofer de TIR roman a scapat cu viața dupa ce a fost atacat de un migrant care l-a injunghiat in gat cu un cutter, foarte aproape de artera carotida. Atacul a avut loc intr-o parcare din Franța, langa orașul Saint-Omer. Romanul, care lucreaza pentru firma de transport TLC Express, a fost atacat chiar…

- Accident grav duminica la Timișoara. Un barbat in varsta de 37 de ani a condus un autoturism pe strada Cerna dinspre strada doctor Aurel Podeanu iar la intersecția cu bld. 1 decembrie 1918, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat in varsta de 28 de ani. In urma impactului, au…

- Medic israelian din Romania deplange soarta colegilor din Gaza: in timp ce salva oameni raniti, a primit si trupul fara viata al propriului copilUn medic israelian stabilit in Romania vorbeste, luni seara, despre medici din Fasia Gaza care, in timp ce salvau vieti, au aflat vestea mortii unor rude…

- Cațiva adolescenți de naționalitate romana, impreuna cu cinci femei de pe strada unde locuiesc in orașul spaniol Los Santos de Maimona din provincia Badajoz (comunitatea autonoma Extremadura), au salvat viața unui localnic care fusese injunghiat.