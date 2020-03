Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 54 de ani, stabilit in Pordenone, a fost expulzat vineri din Italia din cauza alcoolismului. Romanul a fost trimis inapoi in tara vineri scrie Il Friuli, fiind insotit de agentii de la Imigrari pe aeroportul din Venetia, de unde a fost pus la un zbor catre Romania. Decizia de expulzare a…

- Alexuc, medaliat cu bronz la Europenele de anul trecut de la Bucuresti, si-a asigurat medalia dupa ce l-a invins, luni, in semifinale pe ucraineanul Nikola Kucimi. Romanul s-a impus in optimi in fata rusului Zurabi Ghedehauri, iar in sferturi l-a intrecut pe azerul Sabah Saleh Shariati. Mihai Mihut…

- Sportivul roman Alin Alexuc-Ciurariu il va infrunta pe georgianul Levan Arabuli in finala cat. 130 kg, la greco-romane, marti, la Campionatele Europene de lupte de la Roma. Alexuc, medaliat cu bronz la Europenele de anul trecut de la Bucuresti, si-a asigurat medalia dupa ce l-a invins, luni, in semifinale…

- Tibi Ușeriu a terminat cu bine ultramaratonul extrem de solicitant Yukon Arctic Ultra, desfașurat in Canada, aproape de Cercul Polar. Romanul a terminat pe locul doi, imediat dupa elvețianul Fabian Imfeld. Cei doi au fost singurii care au reușit sa termine maratonul la care au participat peste 20 de…

- Tibi Useriu a terminat, joi seara, ultramaratonul Yukon Arctic Ultra 2020, desfasurat in Canada. Romanul a trecut linia de sosire al doilea, fiind unul dintre cei doi sportivi care au reusit sa parcurga intreaga distanta, potrivit Mediafax. Sportivul Tibi Useriu a terminat al doilea, dupa sapte zile…

- Tibi Useriu a terminat al doilea, joi, dupa sapte zile de la start, cursa Yukon Arctic Ultra, desfasurata in nordul Canadei, pe o distanta de peste 300 de mile (483 de kilometri). Tibi Useriu e, insa, singurul roman care a terminat cursa pe podium, dupa ce a alergat mai bine de sase…

- Sportivul roman Tibi Ușeriu, care participa la cursa de alergare Yukon Arctic, desfașurata in condiții extreme, de la Cercul Polar, este pe locul al doilea dupa patru zile de concurs. In continuare, atletul acuza probleme de sanatate.Tibi Ușeriu și-a sunat prietenii din țara și le-a spus in…

- La ora 20.30, ora Romaniei, Tibi Ușeriu a luat din nou startul la Yukon Arctic Ultra, o cursa de alergare in condiții extreme de la Cercul Polar. Sportivul roman a facut o prima incercare anul trecut la aceasta competiție noua pentru el și, dupa doar 100 de kilometri a abandonat din cauza catorva…