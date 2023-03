Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 27 de ani și partenerul ei, tot roman, sunt suspectați ca și-au vandut fiica in varsta de 12 ani, in Franța, unui pensionar de 70 de ani. Femeia și batranul au fost arestați, iar tatal a fugit cu fetița, fiind cautați de poliție, scrie Le Parisien. Citește și: Percheziții in Romania și…

- Un tanar de 21 de ani, din satul Vultureni – comuna Cireșu, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, respectiv carosabil acoperit cu gheața și zapada pe anumite porțiuni, moment in care a pierdut controlul volanului și a patruns pe contrasens, unde a lovit frontal o mașina condusa de o tanara…

- Andreea Antonescu a devenit mama a doua oara in luna decembrie a anului trecut. Artista se pregatește pentru petrecerea de botez a micuței și a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei de cand are doi copii. Andreea Antonescu și Victor Vrinceanu formeaza un cuplu discret de mai bine de un an și impreuna…

- Kassandra, fiica lui Iosif Rotariu, va ajunge din nou pe patul de spital la inceputul acestui an. Fostul fotbalist a fost salvarea fetiței atunci cand a adoptat-o, ea fiind supusa la multe chinueri de bunica materna. Diagnosticata cu osteomielita, o afecțiune grava care distruge articulațiile, fiica…

- Suspectul unei teribile crime comise de Craciun, in județul Dolj, a fost gasit de polițiști in apropiere de localitatea Calarași. Tanarul de 25 de ani, banuit ca și-a omorat un vecin, a fost inclusiv din elicopter. El era cercetat in libertate intr-un caz de viol.

- O femeie din Bistrița Nasaud iși cauta fiica declarata moarta in spital. La scurt timp dupa naștere, medicii au anunțat ca s-a stins din viața și a fost incinerata. Mama nu crede aceasta poveste și iși cauta fiica, dorindu-și sa se faca dreptate.