Stiri pe aceeasi tema

- Lumea tenisului mondial nu-și poate reveni din șoc, dupa ce Simona Halep a picat un control anti-doping, in sangele sau gasindu-se Roxadustat, o substanța interzisa de Agenția Mondiala Anti-Doping. Dupa aflarea verdictului, sportiva din Romania risca sa primeasca o suspendare foarte dura. Cariera Simonei…

- Șoc in lumea sportului! Tenismena Simona Halep a fost testata pozitiv pentru o substanța interzisa. Romanca noastra tocmai a reacționat la aflarea veștii. Ce spune despre dopaj. Știre in curs de actualizare The post Simona Halep, acuzata de dopaj. Reactia sportivei noastre: „O lupta pentru adevar” appeared…

- Apar noi modificari in Legea Pensiilor. Se schimba varsta de pensionare pentru o anumita categorie de angajați din Romania. Cine sunt cei care se vor putea retrage din activitate mai devreme. Proiectul de lege a fost creat pentru a corecta o inechitate ce se strecurase in legislație. Pentru ce categorie…

- S-a aflat care este afacerea de pe vremea bunicilor cu care o romanca a dat lovitura. E platita cu mii de lei pentru un singur obiect. Ce s-a apucat sa faca femeia, vezi in randurile de mai jos ale articolului. O economista a dat lovitura cu o afacere invațata de la bunica ei. Ce a […] The post Afacerea…

- Construcția dureaza intre doua și cinci saptamani, ofera numeroase beneficii pentru cei care aleg sa locuiasca in ele și pot fi achiziționate la un preț surprinzator de mic. Acesta este locul din Romania unde poți cumpara o casa cu 1.000 de euro. Proiectul inedit aparține unui arhitect cu o viziune…

- Municipiul Bacau ar urma sa aiba cel mai scump stadion din țara, cu excepția Arenei Naționale, potrivit planurilor platite cu 155.000 de lei de Primarie. Proiectul este gata de cateva luni, insa primarul Viziteu nu a prezentat public Studiul de Fezabilitate realizat de firma Dico și Țiganaș Birou de…

- Rețeaua Europeana a Polițiilor Rutiere deruleaza in aceste zile proiectul ROADPOL Safety Days, destinat conștientizarii tuturor categoriilor de participanți la traficul rutier, cu privire la riscurile la care se expun.

- Proiectul pentru construirea unui nou drum, paralel cu cel european, pe ruta Uricani – Cicoarei este blocat, iar autoritațile par sa fi acceptat situația, deși este vorba despre doar 5 km de traseu. In campania electorala, candidatul la șefia Consiliul Județean Costel Alexe, acum președinte, spunea…