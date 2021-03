Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu aduc publicului, in fiecare ediție „Chefi la cuțite”, un show savuros, condimentat cu de toate. Speak s-a strecurat in culise pentru a dezvalui ce se intampla in spatele camerelor, in episodul 10 „Speak @ cuțite”.

- Toata lumea il cunoaște pe chef Catalin Scarlatescu, insa puțini sunt cei care știu ca acesta este poreclit ''Tataia''. Care este adevarul din spatele acestui apelativ cu care i se adreseaza prietenii juratului de la Chefi la cuțite.

- Un alt concurent i-a impresionat pana peste masura pe jurați in aceasta seara. Motivul pentru care un copil de 11 ani l-a facut pe Catalin Scarlatescu sa planga la Chefi la cuțite! Raul Ivan l-a emoționat pe celebrul chef.

- Thalida Trofin a venit pusa pe fapte mari an noul sezon Chefi la cuțite. Fosta iubita a lui Kamara nu vrea doar sa ii dea pe spate pe jurați cu preparatul ei, ci vrea sa il ia și acasa pe chef Catalin Scarlatescu, pe care il simpatizeaza foarte mult.

- Sorin Bontea și-a facut fanii extrem de fericiți, caci a facut marele anunț in legatura cu emisiunea in care apare alaturi de Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Juratul a spus cand apare la Antena 1 sezonul 9 de la ”Chefi la cuțite”.

- Cristian Boca, unul dintre „cuțitele de aur” ale sezonului 8 Chefi la cuțite pregatește un nou proiect, dedicat fanilor sai. Concurentul din echipa lui Catalin Scarlatescu a facut marele anunț pe rețelele de socializare.

- Cristian Boca a fost unul dintre cei mai indragiți concurenți ai sezonului 8 de la Chefi la cuțite. „Cuțitul de aur al lui Catalin Scarlatescu” nu a intrat in Finala, dar, cu siguranța, a intrat in sufletele oamenilor.

- Detaliu surprinzator despre Lavinia Ilcau, poreclita și Diva din echipa lui Catalin Scarlatescu! Inainte de „Chefi la cuțite” sezonul 8, fanii au putut s-o vada intr-o alta emisiune de la Antena 1!