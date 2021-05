Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a revenit la antrenamente in urma cu o saptamana, dar nu singura. Darren Cahill a venit special in Romania ca sa-și pregateasca eleva pentru sezonul de zgura. Intre timp, iși reobișnuiește umarul cu efort dupa accidentarea suferita recent. Simona Halep, detalii despre starea sa de sanatate:…

- Simona Halep este printre cei mai apreciați romani de la noi din țara. Sportiva a dus Romania in cele mai inalte topuri și este extrem de faimoasa. ”Dupa Halep, tenisul dispare!” Cu toate astea, unul dintre cei mai mari afaceriști romani se teme ca viitorul sportului romanesc se va incheia, odata cu…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 3 mondial, nu se va mai retrage de la turneul organizat la Stuttgart, ci va incerca sa caștige prima competiție din noul sezon de zgura. Anunțul conform caruia Simona Halep va participa in cele din urma la turneul din orașul german a fost facut oficial in urma…

- Care este planul Simonei Halep in privința Jocurilor Olimpice de la Tokyo? Fanii celebrei jucatoare de tenis au fost surprinși de cererea speciala a sa. Ce dorește campioana noastra? Simona Halep, cerere seciala pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo Campioana Romaniei vine cu o cerere aparte inainte…

- In urma cu trei zile Federația Romana de Tenis anunța componența echipei Romaniei pentru Fed Cup. Meciurile Romaniei impotriva Italiei sunt importante pentru accederea in urmatoarea etapa a competiției. Astazi fanii sportiveivor fi dezamagiți de anunțul facut in urma cu cateva ore de Simona Halep. Accidentata,…

- Simona Halep le-a facut o surpriza mult așteptata fanilor sai! Campioana noastra vine cu un anunț de ultima ora? Ce decizie a luat cunoscuta jucatoare de tenis? Nimeni nu se aștepta la asta. Simona Halep, decizie surprizatoare. Fanii sunt in extaz Surpriza pentru fanii Simonei Halep dupa ce aceasta…

- Un nou turneu important va incepe anul acesta. In iunie, la Stuttgard, va avea loc turneul ”Porsche Tennis Grand Prix”, in perioada 17-25 aprilie. Ceea ce ne intereseaza pe noi este daca Simona Halep participa sau nu la acest turneu. Simona Halep la Porsche Tennis Grand Prix 2021 Primii trei jucatori…

- Ajla Tomljanovici a fost aproape de victoria carierei, la un joc distanța de o calificare in turul III, la Melbourne. Insa, finalul a gasit-o in afara terenului, invinsa. Australianca nu-și revine dupa eșecul suferit in fața Simonei Halep. „E dificil sa vorbesc sau sa vad ceva pozitiv.” Ajla Tomljanovici,…