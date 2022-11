Stiri pe aceeasi tema

- Divortul este cosmarul oricarui cuplu. Dar, cand sotii incep sa aiba si relatii extraconjugale in timpul casniciei, durerea este si mai mare.Dupa 37 de ani de casnicie, Jerald a decis, aproape peste noapte, s-o paraseasca pe Catherine. Si nu pentru oricine, ci pentru secretara sa, fireste, mult mai…

- Divortul este cosmarul oricarui cuplu. Dar, cand sotii incep sa aiba si relatii extraconjugale in timpul casniciei, durerea este si mai mare.Dupa 37 de ani de casnicie, Jerald a decis, aproape peste noapte, s-o paraseasca pe Catherine. Si nu pentru oricine, ci pentru secretara sa, fireste, mult mai…

- Intalnire de gradul zero intre Daniel Onoriu și Isabela. Cei doi au dat nas in nas chiar la un supermarket. Fostul pilot nu era singur, ci insoțit de actuala iubita. Fosta soție a pilotului face declarații in exclusivitate la Antena Stars, despre actuala partenera de viața a acestuia, dar spune și care…

- Amber Heard a plecat din America și s-a mutat in Europa, sub un nume fals?! In ce țara ar locui acum fosta soție a lui Johnny Depp, dupa ce a pierdut procesul impotriva actorului de la Hollywood, caruia ii și datoreaza o suma uriașa de bani. Astfel, in timp ce "piratul din Caraibe" face eforturi pentru…

- De ceva timp, Daniel Pavel traiește o poveste de dragoste alaturi de Ana Maria Pop. Actuala iubita a prezentatorului TV l-a cunoscut pe fiul acestuia, dar și pe fosta soție a partenerului ei. In cadrul unui interviu pentru Revista VIVA! , Ana Maria Pop a vorbit despre fosta soție a lui Daniel Pavel,…

- Ana Maria Pop, iubita lui Daniel Pavel, a vorbit despre relația pe care o are cu fiul, dar și cu fosta soție a prezentatorului TV. Cum se ințelege actuala iubita a omului de televiziune cu baiatul iubitului sau, dar și ce parere are despre mama celui mic.

- Daniel Onoriu a revenit in atenția publicului cu o serie de dezvaluiri neașteptate, chiar in plin divorț. Pilotul de curse a marturisit detalii „picante”, fara rețineri. Iata explicațiile care vor pune și mai multe paie pe foc in relația deja tensionata cu cea care inca ii este soție!

- O noua idila la Hollywood! Brad Pitt a lasat, in sfarșit, in urma mariajul eșuat cu Angelina Jolie. Actorul, in varsta de 58 de ani, a bifat o cucerire tinerica! Pe nimeni alta decat frumoasa Emily Ratajkowski, potrivit click.ro. Brad Pitt și Emily Ratajkowski au luat pranzul impreuna la un restaurant…