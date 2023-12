Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii lui Manchester City au fost atacați cu bate intr-un bar din Belgrad, inaintea duelului din grupa G de Liga Campionilor. Cateva sute de susținatori ai lui Manchester City au facut deplasarea la Belgrad pentru ultimul meci din faza grupelor Ligii Campionilor. Haos pe strazi inaintea duelului…

- Victoria lui Aston Villa cu Manchester City, 1-0, a fost prima obținuta de Unai Emery in fața lui Pep Guardiola. La a 14-a tentativa. El a dezvaluit ca pregatește in mod special meciurile cu antrenorii mari. Perseveranța a dat in cele din urma rezultate. Nu mai puțin de 14 incercari i-au trebuit lui…

- Erling Haaland (23 de ani) a fost inlocuit dupa numai 45 de minute la Manchester City, in partida cu Bournemouth (6-1). „A suferit o entorsa la glezna și nu se simțea confortabil”, a explicat managerul Pep Guardiola. Dupa cinci goluri marcate in ultimele trei partide din Liga Campionilor și Premier…

- Pep Guardiola (52 de ani), antrenorul celor de la Manchester City, l-a comparat pe Bernardo Silva (29 de ani), mijlocașul portughez al „cetațenilor”, cu Lionel Messi (36 de ani), extrema americanilor de la Inter Miami, pe care l-a antrenat la FC Barcelona. Internaționalul lusitan a marcat doua goluri…

- Pep Guardiola (52 de ani), antrenorul celor de la Manchester City, a analizat victoria obținuta de „cetațeni” impotriva lui Manchester United, scor 3-0, in runda cu numarul 10 din Premier League. Duminica dupa-amiaza, campioana Angliei, Manchester City, s-a impus de o maniera categorica pe terenul…

- Deși duminica joaca impotriva lui Manchester City, managerul lui Manchester United, Erik ten Hag, a „sarit” meciul rivalei cu Young Boys, din Liga Campionilor, și și-a scos nevasta in oraș, la restaurant. Miercuri seara, la o zi dupa victoria din Liga, contra lui FC Copenhaga (1-0), Erik ten Hag și-a…

- Golgheter dezlanțuit in primul sau sezon la Manchester City, Erling Haaland (23 de ani) nu se mai simte la fel de bine in Champions League. Nu a mai marcat de cinci partide, doua in actuala stagiune (ultima, 3-1 cu RB Leipzig). O explicație poate fi absența de doua luni a capitanului Kevin De Bruyne,…

- Castigarea in premiera a Ligii Campionilor este "ceva incredibil" pentru Manchester City, dar in istoria competitiei "noi nu am reusit nimic special", a relativizat luni antrenorul Pep Guardiola, cu o zi inainte ca echipa lui sa debuteze in noua editie a acestei competitii, transmite AFP, potrivit Agerpres."Pentru…