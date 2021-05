Stiri pe aceeasi tema

- In imaginile distribuite de site-ul MBKH Media, copiii canta ”Noi suntem ruși, Dumnezeu este cu noi” in timp ce marșaluiesc cu arme de jucarie in mana care amintesc de mitraliere sovietice. Versul face parte dintr-o melodie a interpretului de muzica ușoara Aleksandr Șaganov.Festivitatea a avut loc vineri,…

- In imaginile distribuite de site-ul MBKH Media, copiii canta ”Noi suntem ruși, Dumnezeu este cu noi” in timp ce marșaluiesc cu arme de jucarie in mana care amintesc de mitraliere sovietice. Versul face parte dintr-o melodie a interpretului de muzica ușoara Aleksandr Șaganov.Festivitatea a avut loc vineri,…

- Elevi ruși tineri au fost filmați ținând arme de jucarie în mâini și marșaluind pe cântece militare la o festivitate de vinerea trecuta pentru comemorarea victoriei sovietice din al Doilea Razboi Mondial, relateaza The Moscow Times.Imaginile distribuite de site-ul MBKH…

- Elevi ruși au fost filmați ținand arme de jucarie in maini și marșaluind pe cantece militare la o festivitate de vinerea trecuta pentru comemorarea victoriei sovietice din al Doilea Razboi Mondial, relateaza The Moscow Times . Imaginile distribuite de site-ul MBKH Media arata copiii cantand „Noi suntem…

- Ministrul de interne ceh Jan Hamacek depune plangeri penale impotriva a doi jurnalisti care au scris un articol critic la adresa sa, a anuntat miercuri, la Praga, demnitarul social-democrat ceh, transmite dpa. Hamacek ii acuza pe cei doi jurnalisti de la portalul de stiri Seznamzpravy.cz de defaimare…

- Regatul Unit doreste ca grupul celor mai bogate sapte state ale lumii, G7, sa instituie un mecanism pentru a contracara rapid propaganda si dezinformarea, in special din Rusia, a declarat ministrul de externe britanic Dominic Raab, informeaza duminica AFP. Chestiunea va fi abordata in cadrul…

- ​Directorul Roscosmos, Dmitri Rogozin, i-a catalogat drept „ticaloși” pe oficialii Departamentului de stat al SUA dupa ce Iuri Gagarin nu a fost mentionat în mesajul acestuia care a marcat 60 de ani de la primul zbor în spatiu cu echipaj uman, relateaza The Moscow Times și Agerpres.…

- Președintele rus Vladimir Putin ar fi coordonat un efort al Rusiei de manipulare a alegerilor prezidențiale din 2020 in favoarea lui Donald Trump, arata un raport al serviciilor secrete americane dat publicitatii marti despre care surse citate de Reuters apreciaza ca este posibil sa duca la impunerea…