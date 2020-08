Stiri pe aceeasi tema

- Un turist care s-a aventurat pe o creasta din Muntii Fagaras s-a prabusit azi intr-o rapa adanca de sute de metri. A fost recuperat de salvamontistii argeseni in stare grava. Barbatul a murit.

- Un turist care s-a aventurat pe o creasta din Muntii Fagaras s-a prabusit azi intr-o rapa adanca de zeci de metri. A fost recuperat de salvamontistii argeseni in stare grava. Barbatul a murit.

- Capitala Libanului, Beirut, a fost zguduita, marți dupa-amiaza, de doua explozii puternice, care au devastat orașul. Mai multe cladiri s-au prabușit, iar cel puțin 100 de oameni au murit, iar alți 4.000 au fost raniți.Claudia Saadeh, o romanca stabilita in capitala Libanului, a oferit o marturie cutremuratoare.…

- Doi muncitori au fost prinsi sub daramaturi, vineri, dupa ce peretele unei cariere din Fundul Moldovei (Suceava) s-a prabusit peste utilajele pe care le conduceau. Unul dintre barbati a fost salvat. celalalt fiind in continuare sub zidul prabusit.

- Accident soldat cu zeci de morți! Mai mulți mineri care lucrau ilegal pentru a-și caștiga existența au fost ingropați de vii dupa ce un versant s-a prabușit peste ei. 113 morți au fost puși intr-o groapa comuna.

- Accident soldat cu zeci de morți! Mai mulți mineri care lucrau ilegal pentru a-și caștiga existența au fost ingropați de vii dupa ce un versant s-a prabușit peste ei. 113 morți au fost puși intr-o groapa comuna.

- Accident soldat cu zeci de morți! Mai mulți mineri care lucrau ilegal pentru a-și caștiga existența au fost ingropați de vii dupa ce un versant s-a prabușit peste ei. 113 morți au fost puși intr-o groapa comuna.

- Cel putin 113 persoane si-au pierdut viata joi intr-un accident produs intr-o mina abandonata de jad situata in nordul Myanmar, dupa ce prabusirea unui versant a ingropat de vii un grup de mineri care lucrau in mod ilegal, au informat surse oficiale citate de EFE, preluata de Agerpres .