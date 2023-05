Stiri pe aceeasi tema

- Operațiunea de la Chiajna s-a incheiat dupa aproape 28 de ore. Fetița de 5 ani ținuta ostatica de tatal sau este in afara oricarui pericol și se afla acum in custodia bunicilor. Individul a fost dus la audieri.Potrivit surselor, individul le-ar fi spus polițiștilor ca nu iese din casa pana duminica…

- „Eu il cunosc pe Marin (n.r. tatal fetei) foarte bine. E o persoana blanda cu mult bun simț și a ințeles ca trebuie sa faca lucrul acesta, fiind in avantajul copilului și al sau. Copilul deocamdata ramane la bunica și la matușa.Și mi-a povestit ceva fetița: Eram la tata in brațe și mama a venit cu cuțitul…

- Interventia politistilor in cazul barbatului din Chiajna, care s-a baricadat in casa alaturi de copilul sau minor, dupa ce si-a agresat sotia, continua vineri. Purtatorul de cuvant al Politiei Romane, Georgian Dragan a spus ca fetita nu a suferit vatamari.

- Un italian de 82 de ani a fost inșelat de o romanca, Alina, care a pretins ca este fiica lui și sufera de o boala grava. Timp de șase ani, femeia care locuiește in județul Buzau, a reușit sa primeasca lunar intreaga pensie a lui Umberto.

- Scenele groazei au avut loc in comuna Savinești din județul Neamț. Acolo au intervenit mai multe echipaje de mascați, polițiști și un negociator. Barbatul de 64 de ani amenința oamenii legii ca iși va lovi fiica de 4 ani cu toporul. Alaturi de agresor mai era un barbat de 90 de ani.Mascații de la Acțiuni…