Stiri pe aceeasi tema

- Janni Alexandridis a primit cuțitul de aur de la chef Florin Dumitrescu in ediția 10 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 17 septembrie 2023. Jurații show-ului culinar au ramas surprinși cand au gustat din preparatul lui. Iata cum a reacționat concurentul cand a vazut ca i se da șansa de a merge direct…

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou. In ediția 8 din de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023,…

- Valentin Florin Timofte a devenit cuțitul de aur al lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite, sezonul 12. Afla cine este tanarul care a reușit sa le „stinga lumina” juraților cu un preparat simplu.

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Jurații au cunoscut o concurenta cu totul speciala in ediția cu numarul trei. Nadia Ursaru este vecina lui Florin Dumitrescu, iar povestea ei de viața este de-a dreptul impresionanta. Concurenta reprezinta cu mandrie cultura rromilor, din care și ea face parte.

- Numaratoarea inversa a inceput: sambata aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu dau startul jurizarilor pe nevazute din sezonul 12 Chefi la cuțite, un sezon care le va prilejui noi intalniri memorabile cu invitați speciali, dar și cu concurenți care aduc in platoul show-ului…

- Laurențiu Neamțu, finalistul lui chef Florin Dumitrescu din sezonul 11 Chefi la cuțite, a scos la iveala detalii neștiute despre Marea Finala a show-ului culinar. Iata ce marturisiri a facut despre Nina Hariton, dar și cum a ajuns sa-l ia in echipa lui pe Stelian Nistor.

- Finala sezonului 11 al competiției Chefi la cuțite a fost plina cu emoții, dar și o mulțime de momente tensionate. Laurențiu Neamțu știe cel mai bine acest lucru. Chiar daca a fost unul dintre cei mai buni concurenți, cu o experiența impresionanta, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu nu a reușit…

- Nina Hariton este marea castigatoare Chefi la cutite, sezonul 11. Un sezon care a inregistrat mai multe premiere: prima femeie care a luat cutitul de aur, prima femeie cu cutitul de aur care castiga finala Chefi la cutite si o finala cu toate cele trei cutite de aur.