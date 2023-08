Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 25 de ani, care s-a spanzurat, a fost readusa la viața de un jandarm, aflat in timpul liber, informeaza Jandarmeria Romana.Jandarmul era acasa, in timpul liber, impreuna cu soția, iar la un moment dat a vazut pe grupul locatarilor un mesaj din partea unuia dintre vecini. "Daca e cineva acasa,…

- "Socoteala de acasa nu se potrivește cu cea din targ", spune o vorba și nu este deloc departe de adevar. Dovada este drama cumplita prin care a trecut o femie, imediat dupa nunta. Deși sperase ca noua etapa din viața sa fie asemeni unei povești cu prinți și prințese, s-a dovedit a fi iadul pe Pamant. Barbatul…

- Bogdan Stanica este jandarmul care a intervenit pentru evitarea unei eventuale tragedii si a salvat o femeie care intentiona sa se arunce in Dunare. "Cum a salvat un jandarm o femeie care a vrut sa se arunce in Dunare Pus in fața unei situații neașteptate, colegul nostru, Bogdan Stanica, a intervenit…

- O femeie in varsta de 31 de ani din Italia a vrut sa se sinucida si a sarit in gol de la etajul șase al blocului in care locuia. Vecina sa de la etajul cinci a inceput sa strige pentru a preveni tragedia si sotul ei, in varsta de 73 de ani, a prins-o in z

- ■ un barbat de 30 de ani a fost salvat din ștrang ■ membrii patrulei mobile au intervenit prompt, taind funia cu care individul se spanzurase ■ același echipaj a identificat o fetița de 5 ani, care se ratacise de parinți in zona Parcului Municipial Roman ■ Pe data de 18 iunie, in jurul orei […] Articolul…

- O femeie din Crinkle, comitatul Offaly, din Irlanda spune ca este ”norocoasa ca este in viața” dupa ce a fost lovita de fulger in timp ce se afla chiar in propria locuința. Aceasta a fost la numai un pas de moarte, insa un obiect pe care il avea asupra ei i-a salvat viața. A supraviețuit […] The post…

- Vera Putina a murit miercuri, 31 mai, la 96 de ani. Femeia a ieșit din obscuritate in 1999, pretinzand ca este adevarata mama a lui Vladimir Putin și ca l-a abandonat cand acesta era doar un copil.In „cvasi-autobiografia” sa, Putin a scris ca s-a nascut și a crescut la Sankt Petersburg, singurul fiu…

- Un jandarm dambovițean, care se deplasa cu autorturismul personal spre serviciu, a intervenit la un eveniment rutier produs pe DJ 711 Bujoreanca – Ulmi, la intrarea in localitatea Comișani. In incercarea de a evita un caine, mașina din fața sa a parasit partea carosabila și s-a rasturnat in șanțul de…