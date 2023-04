Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit joi seara, la Digi 24 , despre cazul din SUA privind divulgarea de informatii militare clasificate, din care unele se refera si la Romania, care ar avea un rol la fel de important ca Polonia in ajutarea Ucrainei. „Ceea ce putem spune este ca noi sprijinim…

- Un membru al Garzii Nationale Aeriene a SUA, suspectat ca este autorul recentelor scurgeri de informatii clasificate ale Pentagonului, a fost arestat joi de Biroul Federal de Investigatii, la North Dighton (statul Massachusetts).

- Un membru al Garzii Nationale Aeriene a SUA, suspectat ca este autorul recentelor scurgeri de informatii clasificate ale Pentagonului, a fost arestat joi la Massachusetts, potrivit CNN .Este vorba despre Jack Teixeira, de 21 de ani, care a condus grupul privat online Thug Shaker Central, in care 20-30…

- Un membru al Garzii Nationale Aeriene a SUA, suspectat ca este autorul recentelor scurgeri de informatii clasificate ale Pentagonului, fost arestat joi in Massachusetts (nord-estul Statelor Unite), informeaza Reuters. Numele sau este Jack Teixeira. FBI a anuntat joi ca „a efectuat o arestare si continua…

- FBI l-a arestat joi pe Jack Teixeira in legatura cu scurgerea de documente clasificate care au fost postate online, potrivit unui oficial american relaetaza CNN.Teixeira, in varsta de 21 de ani, este membru al Garzii Naționale Aeriene din Massachusetts. Arestarea sa vine in urma unei cautari rapide…

- Uciderea modelului de 28 de ani, Abby Choi, a șocat intreaga lume, nu doar cea asiatica, dupa ce femeia ar fi fost dezmembrata chiar de... The post Polițiștii l-au arestat pe soțul modelului Abby Choi, principalul suspect de uciderea și dezmembrarea femeii appeared first on Special Arad · ultimele știri…