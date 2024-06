Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul Varujan Vosganian a devenit noul presedinte al Uniunii Scriitorilor din Romania. „Alegeri la Uniunea Scriitorilor din Romania. Noul presedinte este domnul Varujan Vosganian, membru al Filialei Bucuresti Poezie, cu 660 de voturi din 740 de voturi exprimate”, a anuntat Uniunea, intr-o postare…

- Dupa cum a scris „Jurnalul de Argeș”, data de 15 mai 2024 a fost data limita de depunere a programelor de candidatura la funcția de președinte al Uniunii Scriitorilor din Romania, in urma decesului lui Nicolae Manolescu. Funcția de președinte (interimar) este deținuta de prim-vicepreședintele Varujan…

- In urma decesului neașteptat și ireparabil (era o adevarata instituție) a președintelului Uniunii Scriitorilor din Romania, Nicolae Manolescu (la 23 martie 2024), conducerea a fost preluata, interimar, de catre prim-vicepreședintele Varujan Vosganian (foto). Starea de interimat nu poate dura mult. De…

