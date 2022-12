Cine e Gabriel din serialul Emily in Paris, actorul care a devenit sex-simbol peste noapte

Stiri pe aceeasi tema

- In populara stațiune de schi Sheregesh din regiunea Kemerovo, Rusia, s-a deschis peste noapte un crater uriaș, cu diametrul de peste 30 de metri lațime. La doar cațiva metri distanța se afla patru case de vacanța, iar oamenii au fost evacuați. Localnicii, care au numit imediat gaura „poarta iadului”,…

- Radu, fiul lui Ștefan Banica și al Cameliei Constantinescu, are un program foarte incarcat și calca pe urmele tatalui sau. Tanarul a dezvaluit ca mama sa este cea care se ocupa de imaginea lui. Chiar daca tatal sau este celebru, Radu Ștefan vrea sa munceasca și sa fie recunoscut datorita talentului…

- Azi-noapte, in jurul orei 01.40, politistii din cadrul Politiei municipiului Dej au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Unirii, de un tanar de 20 de ani, din județul Bistrița Nasaud. Testarea cu aparatul drugtest a acestuia a indicat prezența substanțelor psihoactive, astfel ca tanarul…

- Dan Panțoiu: „Vii tu, nu știu cine, și dai jos și numele asta?! Pai, el sta alaturi de Amza Pelea, de Ștefan Iordache, de marii corifei ai teatrului și cinematografiei și tu ii arunci la gunoi dintr-o trasatura de condei?!” Cu o luna in urma va relatam ca, la Pitești, Cinematograful „Sebastian Papaiani”…

- Propunere privind transportul in comun in Cluj-Napoca: introducerea unei noi linii de noapte și extinderea programului autobuzelor pana la ora 2:00. Emil Boc susține inițiativa, daca e și profitabila.

- Nu este prima data cand vorbim de colecționarii amatori și vanzarile de monede rare. Dar, moneda din Romania care se vinde cu 50.000 de lei are o particularitate. Il infațișeaza pe Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei, și este datata din 1993, din perioada post-decembrista. O alta particularitate este…

- FOC… La parterul unui bloc de pe strada G-ral Milea din Barlad, a izbucit azi noapte un incendiu suspect! Scara s-a inundat cu fum și vecinii, care știau ca acolo nu locuia nimeni, proprietarii fiind plecați la munca in strainatate, au chemat poliția. La sosire, oamenii legii au gasit geamul de la bucatarie…

- In data de 3 octombrie a.c., polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de o femeie de 43 de ani din municipiu despre faptul ca fiul acesteia, MATROCEAN IOAN DAVID, in varsta de 23 de ani din Baia Mare, a plecat voluntar de la domiciliu la data de 01 octombrie 2022, in jurul orei 22.00 […] Source