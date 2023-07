Stiri pe aceeasi tema

- O bunica de 81 de ani din Oradea a cucerit internauții, dupa ce nepotul ei a publicat doua videoclipuri in care femeia conduce o mașina. In nici 24 de ore, acestea au adunat peste 4,6 milioane de vizualizari și sute de mii de aprecieri.Videoclipul de 10 secunde, in care o bunicuța cu naframa pe cap…

- O bunica de 81 de ani din Oradea a cucerit TikTok-ul, dupa ce nepotul ei a publicat doua videoclipuri in care femeia conduce o mașina. In nici 24 de ore, acestea au adunat peste 4,6 milioane de vizualizari și sute de mii de aprecieri.

- Marile companii din industria tutunului - BAT, JTI, PMI, Imperial Tobacco, companii care detin circa 95% din piata legala a produselor din tutun din Romania - atrag atentia autoritatilor ca o crestere a taxarii acestui domeniu, dincolo de calendarul de acciza agreat deja pentru perioada 2022-2026, va…

- Deși are o veritabila varsta, batranica are și cont pe TikTok, iar videoclipurile sale strang zeci de mii de aprecieri. Haideți sa vedeți cine este bunicuța Gherghina, cea care a cucerit inimile tinerilor. Cum a ajuns virala pe TikTok bunica Gherghina? Cea care ”i-a facut inrarea” in lumea influencerilor,…

- Marcel Serbuc, barbatul dat in urmarire internationala, fiind principalul suspect in cazul crimei din Berceni, a fost prins sambata in Olanda. Acum, el urmeaza sa fie predat Politiei din Romania. Autoritatile au reusit sa il prinda pe principalul suspect in cazul crimei din Berceni in timp ce acesta…

- Code Yellow of rains and storms in 14 counties, on Holy Trinity day; Bucharest registers 27 degrees. The National Weather Administration (ANM) issued on Monday a Code Yellow warning for storms and rainfalls in the mountains and in counties of southern and eastern Transylvania, valid throughout the…

- Consiliul Operativ de Securitate Cibernetica (COSC), a luat in discuție, in cadrul ședinței de miercuri, 17 mai, riscurile asociate descarcarii, instalarii și utilizarii aplicației TikTok pe sistemele informatice de serviciu din cadrul autoritaților și instituțiilor publice din Romania, informeaza Directoratul…

- Ediția de aseara Chefi la cuțite a fost una plina de surprize. Dumitru Paul Tudosescu a primit cuțitul de aur de la chef Catalin Scarlatescu. Concurentul a reușit sa-l impresioneze pe jurat cu talentul sau in arta culinara.Concurentul a pașit in platoul emisiunii cu multe emoții, dar mai hotarat ca…